Защитник Стефан Де Врей травмировался в матче за сборную Нидерландов, информирует La Gazzetta dello Sport.

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У 29-летнего центрбека проблемы с приводной мышцей, из-за которых он пропустит около 2 недель. Это означает, что Де Врей точно не сыграет в топ-матче Серии А против Наполи (21 ноября) и в поединке Лиги чемпионов против Шахтера (24-го). У миланцев есть и хорошие новости – Джеко и Бастони должны пропустить последние игры своих сборных, поэтому будут полностью готовы к клубным соревнованиям.

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Напомним, в чемпионате Интер идет третьим, а в Лиге чемпионов занимает второе место с 7 очками.

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