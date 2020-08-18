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Интер – Шахтер: Каштру назвал переломный момент полуфинала Лиги Европы

00:35 - Читати українською
Интер – Шахтер: Каштру назвал переломный момент полуфинала Лиги Европы
Луиш Каштру / Фото из открытых источников

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение от Интера.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"После второго пропущенного мяча команда рассыпалась. Мы сделали несколько роковых ошибок. Сейчас могу сказать, что наш путь, который мы прошли в полуфинал, был просто фантастический.

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Понятно, что я сейчас очень несчастный. Мы сделали много ошибок против очень сильной команды. Мы знали, что прессинг Интера создаст нам дискомфорт – они нам многое не позволяли делать. Мы были не мы после 2:0.

Искренне поздравляю Интер. Я беру на себя ответственность за это поражение. В еврокубках у нас был замечательный путь к полуфиналу. Но все равно запомнится только этот плохой результат. Мы проиграли хорошей команде, которая заслужила победу", – сказал Каштру после матча в эфире ТК Футбол.

Напомним, Интер победил Шахтер со счетом 5:0 и сыграет в финале с Севильей.

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Теги
Лига Европы Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Луиш Луиш Каштру
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