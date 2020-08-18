Интер – Шахтер: Каштру назвал переломный момент полуфинала Лиги Европы

"После второго пропущенного мяча команда рассыпалась. Мы сделали несколько роковых ошибок. Сейчас могу сказать, что наш путь, который мы прошли в полуфинал, был просто фантастический.

Интер – Шахтер – видео голов

Понятно, что я сейчас очень несчастный. Мы сделали много ошибок против очень сильной команды. Мы знали, что прессинг Интера создаст нам дискомфорт – они нам многое не позволяли делать. Мы были не мы после 2:0.

Искренне поздравляю Интер. Я беру на себя ответственность за это поражение. В еврокубках у нас был замечательный путь к полуфиналу. Но все равно запомнится только этот плохой результат. Мы проиграли хорошей команде, которая заслужила победу", – сказал Каштру после матча в эфире ТК Футбол.

Напомним, Интер победил Шахтер со счетом 5:0 и сыграет в финале с Севильей.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы