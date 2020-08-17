Интер – Шахтер: Капелло выделил слабую сторону "горняков" накануне полуфинала Лиги Европы

Бывший тренер Ювентуса и целого ряда других клубов Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги Европы Интер – Шахтер.

"Прогнозирую Интер в финале. Шахтер – это команда, которая хорошо играет, имеет высокое качество в полузащите и атаке, однако игра в защите оставляет желать лучшего. Интер хорошо атакует и защищается, а с Лукаку им удастся сделать разницу.

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Должен отметить, что Ромелу легче играть в Италии, поскольку здесь нет защитников, которые могли бы сдержать его. Борьба за Скудетто в следующем сезоне? Думаю, Интер будет главным конкурентом Ювентуса", – приводит слова Капелло Sempreinter со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, полуфинал Лиги Европы Интер – Шахтер состоится уже сегодня, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе. Начало игры в 22:00.

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