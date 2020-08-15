Интер – Шахтер: Янг оценил силу "горняков" накануне полуфинала Лиги Европы

"Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, с Шахтером будет классный матч.

Интер – Шахтер: УЕФА назначил арбитров на полуфинал Лиги Европы

Мы смотрели записи матчей Шахтера. Видели их игру с Базелем. Хорошая команда. Они бы не вышли в полуфинал, если бы это было не так. У нас все с радостью ждут возможности сыграть с Шахтером, снова проверить себя. Увидим, что будет после 90 минут игры.

Добавляет ли нам мотивации возможность встретиться с Юнайтед в финале? Нет. Конечно, финал является нашей целью, но мы не думаем, кто будет там, против кого придется играть. Мы сосредоточены на Шахтеры, на ближайшем матче. Больше ни на чем", – цитирует слова Янга официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи