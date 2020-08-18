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Интер – Шахтер: Хочолова назвал причины поражения "горняков" в шаге от финала ЛЕ

00:24 - Читати українською
Интер – Шахтер: Хочолова назвал причины поражения "горняков" в шаге от финала ЛЕ
Давид Хочолава / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава поделился впечатлениями от досадного поражения от Интера (0:5) в полуфинале Лиги Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Интер перекусил игру Шахтера? Я так не считаю, скорее это мы не показали свой уровень. Могли как и в атаке лучше сыграть, так и в обороне. Второй гол разбил нас психологически. Мы пытались бежать вперед, но не было уже много сил, мы открылись и в результате пропустили еще раз.

Интер – Шахтер – видео голов

План на игру? До первого гола мы играли хорошо. От нас требовали действовать через фланги, крайние защитники хорошо опускались, мы меняли игру, но не удавалось создавать много моментов.

Оценить наш путь? Евросезон сыграли хорошо. Сейчас нужно все переварить, что дошли до полуфинала, заработали очки для Украины в таблице коэффициентов", – рассказал Хочолав для ТК Футбол 1.

В финальном поединке Лиги Европы Интер встретится с Севильей.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы

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Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ
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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Давид Давид Хочолава Интер - Шахтер
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