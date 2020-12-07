Завтра, 8 декабря, делегация Шахтера отправится в Милан на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Традиционно, перед вылетом команда сдала анализы на наличие коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, все результаты дали отрицательный результат.

Напомним, в квартете В все соперники сохраняют шансы на выход в плей-офф самого престижного клубного турнира. Поединок между Интером и Шахтером состоится 9 декабря, начало матча в 22:00.

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