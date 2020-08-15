Интер – Шахтер: Годин рассыпался в комплиментах донецкому клубу

"Мы хорошо знаем Шахтер, видели их матч против Базеля. Они любят держать мяч, отходить назад и использовать фланги во время атак.

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Это очень талантливая команда, мы должны хорошо сыграть в прессинге и найти их слабые места", – цитирует Година football-italia.

Напомним, Интер в четвертьфинале обыграл Байер (2:1), а "горняки" деклассировали Базель (4:1). Поединок 1/2 финала Лиги Европы между этими соперниками состоится 17 августа, начало в 22:00.

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