"В такой сумасшедшей группе Шахтер имеет неплохой запас очков. С другой стороны, та работа, которая была сделана, может сойти на нет. Ребятам надо настраиваться и думать только о победе. Не надо думать о Лиге Европы, надо думать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на соперника. Интеру нужно будет забивать и побеждать.

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На худой конец "горняков" устроит и Лига Европы, однако нужно думать только о Лиге чемпионов. Шансы равны, несмотря на имя соперника. Наши ребята доказали, что они могут играть с любым соперником. Тому подтверждением являются две победы над Реалом. Такое сделать единицам удается, и Шахтеру удалось", – сказал Федецкий для Meta Ratings.

Матч Интер – Шахтер пройдет 9 декабря, начало в 22:00 по Киеву. После 5-ти туров "горняки" занимают 2 место в группе B, набрав 7 очков. В активе "нерадзурри" 5 пунктов.

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