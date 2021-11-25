"У нас все хорошо в физическом и моральном плане. Мы это демонстрируем на поле. С начала сезона показали, что мы единая команда. Возможно, в лиге мы потеряли несколько очков на выезде, но, безусловно, выбрали правильный путь. Сегодняшняя победа очень важна.

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Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов означает достижение небольшой цели – улучшить наше место в турнире по сравнению с предыдущими сезонами. Сегодня мы играли с должным вниманием и решительностью. Во втором тайме мы наконец-то воспользовались нашими возможностями и выиграли матч", – цитирует латераля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "нерадзурри" уверенно одолели Шахтер благодаря дублю Эдина Джеко и после поражения Шерифа гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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