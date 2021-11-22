Полузащитник Интера Николо Барелла получил повреждение перед поединком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Барелла получил небольшое повреждение мышц бедра, из-за чего может не сыграть против Шахтера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги не намерен рисковать здоровьем хавбека. Также игру пропустят Стефан Де Врей и Алексис Санчес.

К слову, матч текущего розыгрыша ЛЧ Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября, на Сан-Сиро. Команде Роберто Де Дзерби нужна только победа. В противном случае "горняки" потеряют любые шансы на еврокубковую весну.

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