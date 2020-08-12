Интер – Шахтер: Алексис Санчес почти не имеет шансов сыграть в полуфинале Лиги Европы

Миланский клуб на своем официальном сайте подтвердил травму подколенного сухожилия у чилийца. Впрочем, "нерадзурри" решили сохранить в секрете сроки восстановления Санчеса.

"Если Шахтер выиграет у Интера, то завоюет трофей": Федецкий оценил перспективы "горняков" в Лиге Европы

Уже 17 августа Интеру предстоит встретиться с Шахтером в полуфинале Лиги Европы, и прогнозы относительно участия Алексиса в матче не слишком утешительны. Football-italia уверяет, что чилиец не успеет восстановиться к поединку с "горняками" в Дюссельдорфе.

Напомним, на стадии 1/4 финала Интер разобрался с Байером (2:1), а Шахтер разбил Базель со счетом 4:1.

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