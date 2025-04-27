Интер – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А – Довбик получил финальный вердикт, Раньери удивил составом
Интер принимает Рому в 34 туре чемпионата Италии 2024/25. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Артем Довбик возвращается в стартовый состав. Клаудио Раньери неожиданно решил рискнуть с двумя центрфорвардами с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Рома на "Футбол 24", стартует в 16:00. Поединок переносили из-за смерти Папы Римского Франциска. Римляне начинают свою погоню по сути за последним местом в ЛЧ, на которое претендуют 5 клубов. Где смотреть матч Интер – Рома онлайн? Игру транслирует канал MEGOGO Футбол Первый.
Довбика снова зовут старые знакомые из АПЛ – неприятная ситуация в Роме перед адским финишем и шанс таки сыграть в ЛЧ
Рома: Свилар – Челик, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо – Пеллегрини, Коне, Кристанте, – Суле, Довбик, Шомуродов
Интер: Зоммер – Дармиан, Павар, Ачерби, Карлос Аугусто, Димарко – Фраттези, Чалхханоглу, Барелла – Арнаутович, Лаутаро