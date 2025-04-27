Артем Довбик попал в стартовый состав вместе с другим центральным нападающим "джаллоросси" Шомуродовым. Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Рома на "Футбол 24", начался в 16:00. Поединок, который переносили из-за смерти Папы Римского Франциска, был важен для миланцев в борьбе за Скудетто. Римляне, имеющие худший календарь по силе соперников, должны совершить подвиг в погоне по сути за последним местом в ЛЧ, на которое претендуют 5 клубов. Плохое начало для Интера. Гол Арнаутовича отменили из-за чистого офсайда, Павар травмировался и уступил место на поле Биссеку.

Интер – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А

Мало действий от Довбика, до которого мяч почти не доходит, но сколько же невидимой силовой работы в единоборствах с центрбеками он выполняет! За первые 20 минут у команд по дальнему удару только у Димарко и Коне. А дальше внезапная вспышка из ничего. Артем отборолся, Шомуродов то ли сам сбросил, то ли заставил соперника, Суле хладнокровно прошил Зоммера. У Симоне Индзаги просто нервный срыв. Записали таки ассист на узбекского нападающего. И снова Довбик! Артем в темп отдал пятой на Пеллегрини, тот на совершенно свободного Анхелиньо. Не рвался замыкать украинец, а жаль. Ведь Шомуродов неудачно замкнул дальнюю штангу, заработав лишь угловой.

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Доминирует Рома, играя с двумя тяжелыми центрами. Кто бы мог подумать. Так, Интер выходит на острые моменты. Чего стоит лишь выстрел Арнаутовича с нескольких метров. Однако в целом Рома демонстрирует гораздо лучший контроль событий. Активный прессинг в трети миланцев. Еще несколько перспективных выходов теряют бездарные пасы. Довбик не такого прострела в сторону углового ждал от Кристанте. Тот же Брайан запорол массированное наступление, обрезав сразу нескольких партнеров в чужой штрафной. Полноценный 1 ожидаемый гол Ромы против сенсационно мизерных 0,25 xG Интера. Раньери до перерыва может чувствовать себя королем матча.

Разводит Довбик руками, зачем же выбиваете постоянно так нервно и бездумно. Зато найти передачей никто не может украинца в угрожающей зоне. Бальданци меняет Шомуродова на 58 минуте. Интер значительно агрессивнее нажимает во второй половине. Дальний удар Бальданци после прохода Суле справа. Зоммеру даже для разминки слишком легко такое. Суле возле своей штрафной блестяще отыграл на перехвате и запустил в проход Довбика. Ачерби один в один съедал и не таких оппонентов, но Артему удалось сохранить мяч. Атака завершилась ударом Суле – перекрутил в дальнюю девятку.

А вот и камбэк Дюмфриса, который не играл с 16 сентября. Совсем один нидерландский защитник на дальней штанге после того, как Суле дал подать с левого края. И вновь прорыв обороны слева у Ромы. Лаутаро разрезным пасом нашел Бареллу, а у того совсем не получился удар с голевой дистанции по сути. Довбик страдает на втором этаже против Ачерби в попытках зацепиться за вынос голкипера, но тонко сбрасывает на ход Суле, который вырезает на Пизилли, который упускает стопроцентный шанс ударом выше. Еще одну сотку не реализовали римляне! Жестко на грани фола накрывают Интер, идет атака 2 против 1, однако Довбик слишком долго подстраивался под удар после наброса Анхелиньо. Ачерби успел поставить шлагбаум и очень эмоционально отреагировал на свой успех.

| Claudio REnieri!



Most points won in Serie A since Claudio Ranieri took over at Roma in November:



47 – Roma

46 – Inter

45 – Napoli



I Giallorossi jump into the top four, while inflicting Inter their second consecutive league defeat! #InterRoma pic.twitter.com/PMvTkgnXUx — Sofascore Football (@SofascoreINT) April 27, 2025

Будто проткнули надувной шарик Интера в этот 10-минутный отрезок. Сколько же возможностей теряет Рома. Довбик теперь уже в роли разыгрывающего в паре эпизодов, однако с последним ударом беда и у его партнеров. Довбик после потери борется даже падая на газон – уже из последних сил. Такое впечатление, будто больше, чем когда-либо в Италии. Вот в таком льве нуждался Раньери! Суле и Довбика на 85 минуте меняют Ренш с Эль-Шаарави. Анхелиньо в очередной раз выбегает в чужую штрафную. Испанский защитник на этот раз решил ни с кем не делиться – Зоммер парирует несколько прямолинейный удар на силу. Рома набирает 60 очков и до матчей Болоньи и Ювентуса вырывается на заветное 4 место, что дает право играть в Лиге чемпионов! Интер дарит Наполи шанс на единоличное лидерство.