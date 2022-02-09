Соперники выдали интересный поединок с рядом красивых моментов. Уже на второй минуте Джеко открыл счет, замкнув пас Перишича. В дальнейшем команды обменивались остротой. За Интер мощно стрелял Барелла, у Ромы свои шансы имели Абрахам и Дзаньоло.

Римляне после перерыва были близки к тому, чтобы отыграться, но Санчес поставил эффектную точку. Чилиец дальним ударом поразил точно "девятку" и обеспечил Симоне Индзаги выход в следующий раунд Кубка Италии. Там "нерадзурри" сыграют с победителем пары Милан – Лацио.

Интер обыграл Рому в ярком четвертьфинале Кубка Италии

Интер – Рома – видео голов и обзор матча