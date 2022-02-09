Интер – Рома – 2:0 – видео эффектных голов и обзор матча
10:58 - Читати українською
"Нерадзурри" обыграли гостей из Рима в четвертьфинале Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор зрелищного матча.
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Соперники выдали интересный поединок с рядом красивых моментов. Уже на второй минуте Джеко открыл счет, замкнув пас Перишича. В дальнейшем команды обменивались остротой. За Интер мощно стрелял Барелла, у Ромы свои шансы имели Абрахам и Дзаньоло.
Римляне после перерыва были близки к тому, чтобы отыграться, но Санчес поставил эффектную точку. Чилиец дальним ударом поразил точно "девятку" и обеспечил Симоне Индзаги выход в следующий раунд Кубка Италии. Там "нерадзурри" сыграют с победителем пары Милан – Лацио.
Интер обыграл Рому в ярком четвертьфинале Кубка Италии
Интер – Рома – видео голов и обзор матча
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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