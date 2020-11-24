Зинедин Зидан определился с обоймой футболистов, на которых будет рассчитывать в поединке 4 тура ЛЧ против миланского Интера.

В Милан отправится 21 игрок Реала. В списке нет травмированных Серхио Рамоса и Карима Бензема, а также больного COVID-19 Эдера Милитао. Зато с командой поедет Каземиро, который наконец-то получил отрицательный результат теста на коронавирус. Украинец Андрей Лунин тоже отправится в столицу моды, информирует официальный Twitter "сливочных".

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Также из-за коронавируса не смогут принять участие в поединке Альваро Одриосола, Феде Вальверде и Лука Йович, которые остаются на самоизоляции. В связи с этим, Зинедин Зидан привлек к подготовке двух игроков из Кастильи (молодежной команды). Это защитник Виктор Чуст и нападающий Уго Дуро.

Поединок Интер – Реал Мадрид стартует 25 ноября в 22:00. После трех туров миланцы набрали лишь 2 очка и замыкают турнирную таблицу группы B. У Шахтера и Реала по 4 пункта, а Боруссия М набрала 5 баллов и возглавляет квартет.

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