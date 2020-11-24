"Мы должны выигрывать этот матч, показать хороший результат. Других вариантов или решений нет. Осталось три матча. Чтобы выйти, нам нужно набрать минимум семь очков, а то и выиграть все три матча, что остались. На мой взгляд, мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые мы показали. Надо думать, как мы можем добавить.

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В прошлом сезоне мы часто начинали матчи с правильным настроем. По сравнению с тем сезоном мы значительно увеличили владение, но в то же время стали позволять соперникам создавать слишком много моментов. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны все делать лучше", – цитирует Конте сайт УЕФА.

После трех туров группового этапа ЛЧ Интер замыкает квартет В с 2 очками, у Реала и Шахтера по 4 зачетных балла, лидирует Боруссия М (5 очков).

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