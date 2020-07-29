С начала поединка Интер завладел инициативой и уже на 11 минуте воплотил свое преимущество в забитый гол. Данило Д'Амброзио подхватил мяч на добивании и положил в дальний от вратаря угол. До перерыва неаполитанцы имели несколько голевых моментов, но не воспользовались ими.

Интер продолжает "флиртовать" с Месси – аргентинец попал на символ Милана

Начало второго тайма было за Наполи, но те снова упустили свои моменты. Зато, в середине второго тайма забили "нерадзурри". Это Лаутаро Мартинес решился на дальний удар за пределов штрафной и установил окончательный счет 2:0.

Интер победил Наполи благодаря блестящему голу Лаутаро Мартинеса – "нерадзурри" вернулись на вторую позицию в Серии А