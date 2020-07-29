toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Интер ­– Наполи ­– 2:0 – видео голов и обзор матча

11:24 - Читати українською
Интер ­– Наполи ­– 2:0 – видео голов и обзор матча
Интер – Наполи – Видео голов и обзор матча / Твиттер ФК Наполи

Миланский Интер принимал Наполи в матче 37-го тура итальянской Серии А. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

11’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
 
11’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес

С начала поединка Интер завладел инициативой и уже на 11 минуте воплотил свое преимущество в забитый гол. Данило Д'Амброзио подхватил мяч на добивании и положил в дальний от вратаря угол. До перерыва неаполитанцы имели несколько голевых моментов, но не воспользовались ими.

Интер продолжает "флиртовать" с Месси – аргентинец попал на символ Милана

Начало второго тайма было за Наполи, но те снова упустили свои моменты. Зато, в середине второго тайма забили "нерадзурри". Это Лаутаро Мартинес решился на дальний удар за пределов штрафной и установил окончательный счет 2:0.

Интер победил Наполи благодаря блестящему голу Лаутаро Мартинеса – "нерадзурри" вернулись на вторую позицию в Серии А

blog_ava
Парма – Аталанта: Малиновский забил 8-й гол и превзошел всех в топ-лигах, но настрадался от суперверсии Цыганкова
00:40
23875
Теги
Видеоновости Интер - Наполи Интер Интер Наполи Наполи Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
58
мин
Колос
19:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук