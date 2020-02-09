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Интер – Милан: Шевченко трогательно поддержал "россонери" накануне дерби делла Мадоннина

14:38 114 Читати українською
Интер – Милан: Шевченко трогательно поддержал "россонери" накануне дерби делла Мадоннина
Андрей Шевченко / фото ФК Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остается настоящим фанатом Милана даже после завершения игровой карьеры.

 

Андрей Шевченко не оставил без внимания одно из главных дерби Италии Интер – Милан и поддержал свою бывшую команду.

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"Всегда с вами, ребята! Forza Milan", – написал Шевченко в заметке своего Instagram, добавив фотографию со времен выступлений за "россонери". Добавим, что наставник сборной Украины является легендой Милана, за который выступал с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, наколотив 175 мячей в 322 играх.

Напомним, дерби делла Мадоннина состоится сегодня, 9 февраля. Начало игры в 21:45.

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Италия Интер Интер Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко Интер - Милан
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