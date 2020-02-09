Интер – Милан: Шевченко трогательно поддержал "россонери" накануне дерби делла Мадоннина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остается настоящим фанатом Милана даже после завершения игровой карьеры.

Андрей Шевченко не оставил без внимания одно из главных дерби Италии Интер – Милан и поддержал свою бывшую команду.

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"Всегда с вами, ребята! Forza Milan", – написал Шевченко в заметке своего Instagram, добавив фотографию со времен выступлений за "россонери". Добавим, что наставник сборной Украины является легендой Милана, за который выступал с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, наколотив 175 мячей в 322 играх.

Напомним, дерби делла Мадоннина состоится сегодня, 9 февраля. Начало игры в 21:45.

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