Интер – Милан: Пиоли пожаловался на жеребьевку в Кубке Италии
Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Италии с Интером.
"Кубок Италии – отдельный турнир, который действительно важен для нас. Серия А – это другая история. Следующее дерби будет в следующем месяце, а до этой встречи будут другие важные матчи. Мы должны справиться в этом четвертьфинале.
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Мы полны решимости и хотим выиграть Кубок Италии, но нам не особо повезло с жеребьевкой. Мы сыграем с опасным соперником и хотим отыграться после поражения в матче с Аталантой", – цитирует Пиоли издание Football Italia.
Напомним, четвертьфинальный поединок Кубка Италии между Миланом и Интером состоится уже сегодня, 26 января. Начало встречи в 21:45.
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