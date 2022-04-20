Интер обыграл Милан и вышел в финал Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Безголевая ничья в первом матче оставляла вопрос о первом финалисте Кубка Италии открытым. Интер был безусловным фаворитом, но уже больше года никак не мог одержать победу в дерби.

Интер разгромил Милан в дерби за финал Кубка Италии – мастер-класс Лаутаро закрепил экс-одноклубник Малиновского

Милан в последнее время совсем разучился опасно атаковать и надеялся лишь на защиту, которая семь предыдущих матчей завершила без пропущенных голов. Однако Лаутаро деклассировал обоих центрбеков (свои голы аргентинец забивал из-под Калюлю и Томори). Ответ Беннасера ​​отменили, а точку поставил Госенс.

Второй финалист определится сегодня в матче Фиорентины и Ювентуса.