Интер – Лудогорец: гости прибыли на матч Лиги Европы в защитных масках и перчатках

Болгары удивили беспрецедентным мерами безопасности.
Футболисты Лудогорца прибыли на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Интера в Милан и поразили присутствующих в аэропорту своим внешним видом.
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Из-за быстрого распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты решили придерживаться максимальных мер предосторожности – гости прибыли в Милан в масках и перчатках.
Напомним, ранее стало известно, что матч Интер – Лудогорец пройдет без зрителей – через смертельную болезнь в Италии были отменены четыре матча 25-го тура Серии А, а также перенесено несколько десятков поединков в любительских и молодежных лигах.
К слову, в первой встрече с Лудогорцем Интер одержал победу со счетом 2:0.
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