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Интер – Лудогорец: гости прибыли на матч Лиги Европы в защитных масках и перчатках

19:38 52 Читати українською
Интер – Лудогорец: гости прибыли на матч Лиги Европы в защитных масках и перчатках
Интер – Лудогорец / Твиттер ФК Интер

Болгары удивили беспрецедентным мерами безопасности.

 

Футболисты Лудогорца прибыли на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Интера в Милан и поразили присутствующих в аэропорту своим внешним видом.

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Из-за быстрого распространения коронавируса в Италии болгарские футболисты решили придерживаться максимальных мер предосторожности – гости прибыли в Милан в масках и перчатках.

Напомним, ранее стало известно, что матч Интер – Лудогорец пройдет без зрителей – через смертельную болезнь в Италии были отменены четыре матча 25-го тура Серии А, а также перенесено несколько десятков поединков в любительских и молодежных лигах.

К слову, в первой встрече с Лудогорцем Интер одержал победу со счетом 2:0.

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Лига Европы Интер Интер Лудогорец Лудогорец Лига Европы 2019/20 Интер - Лудогорец коронавирус
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