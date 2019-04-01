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Интер – Лацио – 0:1 – видео гола и обзор матча

08:25 6 Читати українською
Интер – Лацио – 0:1 – видео гола и обзор матча
Интер – Лацио – 0:1 / ФК Интер

Интер в рамках 29 тура Серии А дома уступил Лацио. Смотрите видео гола и обзор матча.

Италия. Серия А, 29 тур

Интер – Лацио – 0:1

Голы: Милинкович-Савич, 13

Болонья одержала победу над Сассуоло, Интер уступил Лацио: 29-й тур Серии А, матчи воскресенья

Интер на своем поле принимал Лацио. Римляне смогли забить быстрый гол в первые 15 минут встречи усилиями Сергея Милинковича-Савича. Это взятие ворот оказалось решающим и подопечные Симоне Индзаги завоевали 3 очка.

Интер остается на 3 позиции с 53 очками, Лацио на 5 строчке, набрав 48 пунктов.

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