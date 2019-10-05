Интер – Ювентус: поединок станет самым кассовым в истории Серии А

Один из самых ожидаемых матчей нынешнего сезона Серии А посетит рекордное количество зрителей.

Воскресный матч между миланским Интером и туринским Ювентусом станет самым кассовым в истории Серии А, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Центральную встречу седьмого тура чемпионата планируют посетить свыше 75 тысяч зрителей. Суммарный доход от продажи билетов составит более 6,5 млн долларов – это рекордный показатель в истории итальянского первенства. Свыше 20% билетов на игру приобрели болельщики из-за рубежа, а сам поединок будет транслироваться в более чем 200 странах мира.

Интер после шести туров лидирует в турнирной таблице Серии А набрав 18 очков, Ювентус с 16-ю пунктами идет вторым.

Напомним, игра состоится 6 октября в 21:45 по киевскому времени.

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