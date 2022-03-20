Интер не сумел переиграть Фиорентину в 30 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Плохая суббота для Интера. "Нерадзурри" потеряли очки в противостоянии с Фиорентиной, а конкуренты победили и оторвались. Милан справился с Кальяри и получил 6 баллов гандикапа, а Наполи, одолев Удинезе, добыл +3. У Интера еще есть матч в запасе, но уже не в статусе фаворита на чемпионство.

Фиорентина отлично играет после продажи Влаховича и вчера на равных противостояла Интеру. Гости весь первый тайм беспокоили Хандановича острыми ударами, а в начале второго забили после крутой комбинации. Интер ответил в стиле Конте – один латераль (Перишич) прострелил, а другой (Дюмфрис) замкнул.

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