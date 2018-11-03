Интер – Дженоа – 5:0 – видео голов и обзор матча

Интер разгромил Дженоа в 11-м туре Серии А. Смотрите видео голов матча Интер – Дженоа на сайте "Футбол 24".

Дубль Гальярдини и гол Политано еще в первом тайме обеспечили Интеру комфортное преимущество. После перерыва игра немного успокоилась, а уже в компенсированное время миланцы забили еще дважды.

Интер уничтожил Дженоа в родных стенах: 11-й тур Серии А, матчи субботы

Таким образом, Интер набрал двадцать пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, потеснив по разнице голов Наполи. Дженоа остался на одиннадцатой позиции, имея в активе всего четырнадцать очков.

Чемпионат Италии 2018/2019, 11-й тур

Интер – Дженоа – 5:0

Голы: Гальярдини, 14, 50, Политано, 26, Мариу, 90+1, Наингголан