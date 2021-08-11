Интер решил провести товарищеский матч против Динамо без присутствия болельщиков.

Миланский клуб на своем официальном сайте подтвердил, что встреча состоится за закрытыми дверями.

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Итальянские СМИ раскрывают причины такого решения. Фанаты Интера возмущены продажами лидеров и ужасными финансовыми перспективами. Владельцы клуба обеспокоены, что гнев болельщиков перекинется из соцсетей на стадион, поэтому решили не рисковать.

Добавим, что матч Интер – Динамо состоится 14 августа, начало в 19:30. Поединок будет принимать U-Power Stadium в Монце.

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