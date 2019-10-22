Интер – Боруссия Д: немецкая команда отправилась в Милан без двух ключевых форвардов

Алькасер и Ройс не помогут своей команде / Фото AP

Дортмундская Боруссия понесла потери перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр не сможет рассчитывать в матче против Интера на нападающих Марко Ройса и Пако Алькасера, сообщает kicker.

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Боруссия Д возглавляет группу F вместе с Барселоной, у команд по 4 очка. Интер находится на третьей строчке (1 балл). Встреча между этими соперниками состоится 23 октября, начало в 22:00.

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