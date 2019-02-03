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Интер – Болонья – 0:1 – видео гола и обзор матча

22:35 3 Читати українською
Интер – Болонья – 0:1 – видео гола и обзор матча
Интер – Болонья – 0:1 – видео гола и обзор матча

Миланский Интер сенсационно уступил Болонье в матче 22 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 22 тур

Интер – Болонья – 0:1

Гол: Сантандер, 32

Болонья сенсационно обыграла Интер: 22 тур Серии А, матчи воскресенья

Болонья на выезде сенсационно обыграла Интер. И победа была одержана не случайно, ведь Болонья достаточно активно атаковала и пробивала по воротам Хандановича. Особенно выделялся Сантандер, который и стал автором гола, замкнув на ближней штанге подачу с углового. Икарди до перерыва мог сравнять счет, однако Скорупски спас в эпизоде. Второй тайм уже был за Интером, однако "черно-синим" так и не удалось отличиться и сравнять счет.

Италия22 турСан-Сиро (Милан)

Интер - Болонья: Воскресенье 03 февраля 2019

Интер
Матч окончен
0 : 1
Болонья
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