Интер – Болонья – 0:1 – видео гола и обзор матча

Миланский Интер сенсационно уступил Болонье в матче 22 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 22 тур

Интер – Болонья – 0:1

Гол: Сантандер, 32

Болонья сенсационно обыграла Интер: 22 тур Серии А, матчи воскресенья

Болонья на выезде сенсационно обыграла Интер. И победа была одержана не случайно, ведь Болонья достаточно активно атаковала и пробивала по воротам Хандановича. Особенно выделялся Сантандер, который и стал автором гола, замкнув на ближней штанге подачу с углового. Икарди до перерыва мог сравнять счет, однако Скорупски спас в эпизоде. Второй тайм уже был за Интером, однако "черно-синим" так и не удалось отличиться и сравнять счет.