Интер сыграл вничью с Баварией во втором четвертьфинале Лиги чемпионов (2:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Матч между Интером и Баварией на Сан-Сиро прошёл под дождём, и три из четырёх мячей были забиты после розыгрыша угловых. В составе Интера отличились Лаутаро Мартинес и Павар, у Баварии гол после розыгрыша стандарта забил с нулевого угла Эрик Дайер.

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Ещё одним точным ударом в составе гостей отметился Харри Кейн – он забил с игры, из-под Димарко. Так Интер благодаря победе на Альянц Арене в первом матче пробился в полуфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии "нерадзурри" сыграют с Барселоной.