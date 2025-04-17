Гол Дайера с нулевого угла в видеообзоре матча Интер – Бавария – 2:2
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Интер сыграл вничью с Баварией во втором четвертьфинале Лиги чемпионов (2:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
58’ Лаутаро Мартинес
61’ Бенжамен Павар
52’ Харри Кейн
76’ Эрик Дайер
52’ Харри Кейн
58’ Лаутаро Мартинес
61’ Бенжамен Павар
76’ Эрик Дайер
Матч между Интером и Баварией на Сан-Сиро прошёл под дождём, и три из четырёх мячей были забиты после розыгрыша угловых. В составе Интера отличились Лаутаро Мартинес и Павар, у Баварии гол после розыгрыша стандарта забил с нулевого угла Эрик Дайер.
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Ещё одним точным ударом в составе гостей отметился Харри Кейн – он забил с игры, из-под Димарко. Так Интер благодаря победе на Альянц Арене в первом матче пробился в полуфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии "нерадзурри" сыграют с Барселоной.
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