"Для нас самым важным будет то, какой прессинг примет Интер. Вариантов может быть два: высокий прессинг и агрессивная игра или игра на контратаках. Вне зависимости от тактики Интера мы должны быть готовы", – отмечал Венсан Компани перед ответным четвертьфиналом. Интер, судя по всему, выбрал более острожный вариант. Но поскольку Бавария не была опасна у чужих ворот, казалось, что команда Симоне Индзаги играла роль первой скрипки.

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Однако и немногочисленные моменты Интера были не совсем полноценными – максимум полумоментами. Так, Ачерби пришёл на стандарт и нанёс неточный удар, а Чалханоглу пробил издали мимо ворот. Баварское владение мячом походило больше на стерильное, хотя при желании весь первый тайм можно назвать "разведочным". Впрочем, с Мюллером в основе мюнехенская команда выглядела лучше, чем с Геррейро на позиции "десятки" на Альянц Арене.

После перерыва на Сан-Сиро начался дождь, и Харри Кейн в самом начале второго тайма забил первым же ударом по воротам. Причём он сделал это из-под защитника Димарко, находясь при этом в статике. Англичанин нанёс удар с правого края штрафной площади понизу под дальнюю штангу. Димарко прятал руки за спину, чтобы в них случайно не попал мяч, но, как оказалось, ему следовало больше внимания уделить положению корпуса - Федерико "купился" на обманное движение Кейна и позволил англичанину пробить.

Тут же шикарный момент упустил Мюллер – из убойной позиции он пробил в касание над перекладиной. Возможно, ему стоило попытаться остановить мяч, и лишь затем нанести удар?

Томас определённо об этом пожалел ещё и потому, что в ответной атаке Интер сравнял счёт. Это произошло при розыгрыше углового: Димарко навесил, мяч отскочил от Лаутаро к Киммиху, но универсал Баварии не смог толком выбить мяч, и Мартинес следующим же касанием прошил Урбига. Когда забивал Кейн, игроки Интера апеллировали к арбитру, требуя зафиксировать фол против Мхитаряна в той голевой атаке. Когда забивал Лаутаро, Мюллер апеллировал к судье, настаивая на игру рукой со стороны аргентинца. Славко Винчич обе просьбы проигнорировал.

После этого Интер уже было не остановить. С очень сильным ударом Дармиана Урбиг справился, а вот при очередном стандарте Бавария снова провалилась. На сей раз верховую дуэль Павару проиграл Ким, которому досталось за последние матчи с Интером и Боруссией, и которого Компани так сильно защищал на предматчевой пресс-конференции. Как видим, критика со стороны болельщиков и прессы в адрес корейца была по делу – он находится не в лучшей форме.

А вот в чём Компани оказался прав, так это в том, что судьбу второго четвертьфинала решат отдельные эпизоды. Реализуй свой шанс Мюллер при счете 1:0 в пользу Баварии, всё могло сложиться иначе. То же самое касается неудачного выноса Киммиха из своей штрафной и проигранной воздушной дуэли в исполнении Кима. Именно эти три эпизода стали ключевыми, потому что Баварии удалось сравнять счёт – после розыгрыша своего углового Дайеру удалось закрутить мяч в сетку ударом головой почти с нулевого угла.

В полуфинале Интер встретится с Барселоной.