Легендарный экс-тренер Арсенала Арсен Венгер высказался относительно пенальти в матче между Интером и Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов.

"Я категорически против такого типа наказаний. И я категорически против использования замедленной съемки. На нормальной скорости это великолепный подкат, и Кубарси первым добирается до мяча.

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Посмотрите, что делает Мартинес, он наклоняет себя к игроку Барселоны. Он ищет пенальти. Лаутаро знал, что не забьет, почувствовал это. Как по мне, решение судьи в этой ситуации – неправильное.

Кубарси первым касается мяча. И это то, что для меня важно. Лаутаро делает все остальное. Он наклоняется, и не имеет значения, есть ли контакт. Речь идет о том, кто играет с мячом и кто его выиграет первым", – цитирует Венгера Mundo Deportivo.

Напомним, что в компенсированное время к первому тайму Шимон Марциняк назначил пенальти за фон Кубарси на Лаутаром. Чалханоглу без проблем реализовал 11-метровый, и Интер повел в счете 2:0. В итоге "нерадзурри" выиграли у Барселоны 4:3 (заг 7:6), пройдя в финал Лиги чемпионов.

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