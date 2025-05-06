Интер в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала ЛЧ Интер – Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 3:3.

Интер – Барселона: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов: анонс ответного матча

Участие Лаутаро Мартинеса во встрече находилась под сомнением, но нападающий Интера таки попал в основу. Роберт Левандовски, свою очередь, вернулся в заявку каталонцев – впрочем, Ханси Флик оставил поляка на скамейке запасных Барселоны.

Стартовые составы

Интер: Зоммер – Биссек, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Мартинес, Тюрам

Запасные: Ди Дженаро, Жозеп Мартинес, Де Врей, Зелински, Арнаутович, Фраттези, Асслани, Августо, Дармиан, Чеккони, Залевски, Тареми

Барселона: Щенсны – Гарсия, Кубарси, Мартинес, Мартин – де Йонг, Педри – Ямаль, Ольмо, Рафинья – Торрес

Запасные: Пенья, Астралага, Араухо, Гави, Левандовски, Фати, Кристенсен, Фермин Лопес, Пау Виктор, Форт, Фарре, Дарвих

Лидер Интера забивал Украине и пишет историю ЛЧ – "деревянный" защитник, которого сравнивали с биткоином, стал голеадором