Без особых изменений с составом, но с важным решением Индзаги

Барселона подходила к встрече, имея две критических потери на флангах обороны. Кроме Бальде, к отсутствию которого слева уже привыкли, повреждение получил Кунде – его заменили в первой встрече с Интером, причем еще до перерыва. Вместо него, как и неделю назад, вышел Эрик Гарсия.

Интересно, что Ханси Флик не стал повторять эксперимент с Иньиго Мартинесом в роли левого фулбека, как он это сделал в поединке с Интером на Монжуике. Опыт показал, что Дюмфрису все равно, кого уничтожать – хоть Иньиго, хоть Мартина – но Жерар мог хотя бы определенный объем в атаке провести. А вот Левандовски остался в запасе, хотя и попал в заявку. Роберт не готов.

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На всех остальных позициях изменений не произошло. Симоне Индзаги же вообще повторил основу из матча в Каталонии. В частности, он решился выпустить Лаутаро Мартинеса, хотя тот из-за повреждения даже не тренировался. Это решение окажет чрезвычайно важное влияние на игру.

Интер не нашел противоядия Ямалю, но порвал Барсу на переходах

Ямаля после 3:3 с Интером начали называть "новым Месси". Даже Симоне Индзаги заявил, что такие футболисты рождаются раз в 50 лет. Также он переживал из-за необходимости опеки Ламина сразу тремя футболистами, что приводило к разрывам в других зонах. Эту проблему за неделю миланцы так и не решили.

Правый вингер Барселоны снова получил безграничное количество попыток для демонстрации дриблинга, часто встречаясь с мячом и легко обыгрывая по 1-2 футболиста.

Впрочем, существовала большая разница по сравнению с поединком на Монжуике. В первом тайме в Милане совсем растворились Рафинья и Ферран Торрес. У "блаугранас" было несколько острых эпизодов с врываниями Ямаля и Педри на правый край штрафной, но дальнейшие кроссы вдоль линии вратарской завершались заблокированными замыканиями.

Не сумев довести свои атаки до логического конца, гости подвергались убийственным контратакам. Интер очень легко взламывал высокую линию обороны и комбинировал под давлением. Что наиболее важно, подопечные Симоне Индзаги создавали моменты с конкретным завершением.

Так, уже на 14-й минуте Лаутаро выводил Тюрама один на один, однако Маркус и Щенсны не смог обыграть, и в офсайд залез.

Еще через четыре минуты Мхитарян получил передачу на ход от Бастони, пробежал по левому флангу и прострелил под потенциальный выход Тюрама один на один. Иньиго Мартинес в последний момент перехватил передачу.

На 21-й минуте Дюмфрис нашел Бареллу на правом краю штрафной площади. Николо принял пас и вторым касанием вколотил с левой под перекладину – Щенсны спас Барселону! Впрочем, через несколько секунд ему пришлось вынимать мяч из сетки.

Димарко рискнул, бросив Ямаля на фланге и сделав рывок в центр к Ольмо. Федерико успел накрыть Дани на приеме передачи, отобрав мяч и отдав его Дюмфрису. Дензел же вместе с Лаутаро вышел 2-в-1, покатив под удар аргентинцу – 1:0!

Еще два момента до перерыва Интер создал благодаря удачным подборам от центрхавов. На 38-й минуте Мхитарян подхватил мяч перед штрафной и пробил с лету, а на 43-й это же сделал Чалханоглу – но уже метров с 12-ти. В обоих случаях мяч прошел рядом с правой стойкой.

В конце концов, Интер добился своего в контратаке на 44-й минуте. Лаутаро Мартинес влетел в штрафную практически один на один с Щенсны (пусть и под углом), а Кубарси срезал форварда в подкате. После просмотра видеоповтора Шимон Марчиняк назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал – 2:0! Это уже была заявка на финал ЛЧ.

Барса снова превратила полуфинал в классику ЛЧ. Лишь Зоммер удержал Интер от нокаута

Насколько мощно Интер выглядел в первом тайме, настолько же катастрофически миланцы сыграли после перерыва. Хотя так было не сразу. В стартовые 15 минут подопечные Симоне Индзаги классно контратаковали и даже забили гол со стандарта – это Ачерби замкнул подачу Чалханоглу. Впрочем, счет не изменился из-за офсайда.

Казалось, что 3:0 не за горами – однако уже на 54-й минуте Барселона сократила отставание в счете. Неожиданными героями стали футболисты, которых считали главной уязвимостью. Жерар Мартин выполнил подачу с левого фланга, а Эрик Гарсия ворвался в штрафную площадь и замкнул. 2:1!

Миланцы огрызнулись дальним ударом Бареллы, который парировал Щенсны, однако Барселона уже почувствовала запах крови. Каталонцы должны были сравнивать счет на 57-й минуте в результате контратаки 3-в-2, в завершении которой Рафинья катил под удар Гарсии с 5-ти метров – Зоммер чудо-сейвом спас Интер!

А на 60-й минуте Эрик Гарсия восстановил статус-кво, замкнув еще один кросс от Мартина. 2:2! Экс-партнер Цыганкова по Жироне превратил второй полуфинал Лиги чемпионов в классику.

На 68-й минуте Барселона уже праздновала пенальти в ворота Интера. Его заработал Ямаль, которого срезал Мхитарян, однако VAR заметил – Ламина срезали перед штрафной. Дальнейший стандарт ничего гостям не принес. Лишь после этого "нерадзурри" смогли чуточку успокоить игру.

Но перехватить инициативу Интер не мог. Игру вела Барселона, которую на 77-й минуте вперед должен был выводить Ямаль. Ламин решился на удар метров с 25-ти, отправив мяч в дальнюю девятку, однако Зоммер спас "змей".

Интер в последние 10 минут основного времени начал отвечать контратаками. Сказывался выход свежих исполнителей – Фраттези, Зелински, Августо и Тареми (вместо Чалханоглу, Мхитаряна, Димарко и Лаутаро). Вот только ни одна попытка огрызнуться до моментов не дошла – а вот Барса на 83-й минуте таки дожала "нерадзурри".

Педри выполнил диагональ на левый угол вратарской, откуда пробил Рафинья. Зоммер выполнил очередной блестящий сейв, но бразилец тут же сыграл на добивании – точно под правую стойку. 2:3!

Казалось, что это конец. Особенно после контратаки на 3-й компенсированной минуте, когда Ямаль обыграл Августо и с правого края штрафной вколотил в стойку. Ханси Флик даже выпустил Левандовски вместо Торреса, чтобы тот побегал пять минут и отпраздновал на поле.

Но праздновать было рано. На 4-й компенсированной Дюмфрис отобрал мяч у Мартина и прострелил на ближнюю штангу, а центрбек Ачерби замкнул – сфера пролетела над ушами Щенсны. 3:3! ФАНТАСТИКА!

Правда, Ямаль через три минуты мог уничтожить счастье миланцев, снова обыграв Августо и оказавшись перед Зоммером. К сожалению для каталонцев, Ламин пробил прямо в Яна. Матч перешел в овертайм.

Драма в овертаймах – замена Индзаги сработали, Зоммер выдал матч года

Первый овертайм чем-то напоминал первый тайм основного времени. Игра вновь стала хаотичной, с большим количеством переходных фаз. Этому изрядно способствовала усталость каталонцев и обильно залитое дождем поле. В таком режиме миланцы снова выглядели острее – а на 99-й минуте они еще и забили четвертый гол.

Тюрам легко обошел Форта на правом краю штрафной и отдал пас Тареме, а тот выполнил скидку под удар Фраттези. Давиде сделал едва заметную паузу, заставив Мартина притормозить, после чего пробил в дальний нижний – 4:3!

Во втором тайме Барселона вернула контроль над игрой, страшно прижав "нерадзурри". Снова сверкал Ямаль, который мог дважды забивать на последних минутах – его выстрелы с правого края штрафной площадки потащил Зоммер. Также после его навеса мог забивать Левандовски, но сфера пролетела над пустыми воротами.

Но хозяева удержались. Финальный свисток зафиксировал победу итальянцев со счетом 4:3. Интер стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА 2024/25!