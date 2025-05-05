Главный тренер Барселоны Ганси Флик определился с заявкой на решающую игру с Интером в полуфинале Лиги чемпионов.

Тренерский штаб "кулес" включил в список на игру против миланской команды 23 игрока. Об этом сообщает пресс-служба Барселоны.

"Все в руках Барселоны": Анчелотти высказался о Класико на фоне борьбы за чемпионство

Главным событием стало возвращение Роберта Левандовски, который восстановился от травмы и успел потренироваться с командой. Впрочем, Флик не сможет рассчитывать на Алехандро Бальде. Также не помогут "кулес" Марк Касадо, Жюль Кунде, Пабло Торре. Наставнику "блаугранас" пришлось доукомплектовать состав, привлекая молодых игроков Дарвича и Ландри.

Напомним, первая встреча между Барселоной и Интером завершилась вничью 3:3. Ответный матч состоится 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона удержала волевую победу над аутсайдером Ла Лиги – резервисты подвели Флика, тер Штеген вернулся