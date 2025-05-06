Первая полуфинальная встреча Интера и Барселоны превзошла все ожидания. Кто бы мог подумать, что миланцы откроют счет уже на 30-й секунде, да еще и ударом пяткой? Кто прогнозировал дубль латераля “нерадзурри” на Монжуике? А камбэк “блаугранас” с 0:2 за 17 минут первого тайма? В конце концов, когда в последний раз мы получали ничью 3:3 в столь поздних раундах ЛЧ?

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Поединок недельной давности стал бенефисом Ямаля, Рафиньи и Дюмфриса. Ламин стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ и продемонстрировал такой футбол, что все называли его новым Месси – вот только у Лионеля в 17 лет не было 100 матчей за Барсу, 22 голов и 33 ассистов. Симоне Индзаги заявил, что такие футболисты рождаются раз в 50 лет.

Бразилец же побил рекорд Месси по результативным действиям в одном розыгрыше ЛЧ (20 vs 19 у Лео). В ответном матче с Интером вингер может побить вечный рекорд Криштиану Роналду, которому 11 лет назад удалось оформить 21 по системе гол + пас. Он мог сделать это и на Монжуике, но "нерадзурри" после фантастического удара Рафиньи на 87-й минуте спасла перекладина.

Дюмфрис же стал первым игроком Интера, которому удалось оформить дубль в полуфинале ЛЧ. Кстати, в нынешнем составе миланцев выступает аж девять финалистов стамбульского финала-2023. Опыт явно на стороне "змей", хотя далеко не все сенаторы смогут принять участие – в частности, под сомнением выход Лаутаро Мартинеса. Барсе же вряд ли поможет легендарный Левандовски.

Главной игровой проблемой Барселоны в домашней игре стали фланги обороны. Особенно тяжело было слева, где Дюмфрису противостоял неопытный Мартин – Дензел и Тюрам просто уничтожили Жерара, организовав гол уже на 30-й секунде. Этого можно было ожидать, учитывая лидерство нидерландского латераля в Интере по среднему количеству кроссов и наличие 8 забитых голов в сезоне на Апеннинах.

Невероятные голы на предельной стадии ?



Ямал, Турам, Дамфриз: Кто сделал это лучше всех? @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/cIe07jyyFa - Лига чемпионов УЕФА (@ChampionsLeague) 30 апреля, 2025

Игра миланцев не сводилась к банальному замыканию подач. Дюмфрису целенаправленно создавали изоляции против Мартина. Очень часто это происходило через стягивание соперника на один фланг с диагональю на другой – такой тип передач еще и прекрасно работает против команд с высокой линией обороны. Да и вообще "змеи" умеют комбинировать под давлением, поэтому парировать рывки Дензела очень непросто.

Миланский Интер Инзаги в полном составе:



- Позиционные ротации, чтобы перегрузить прессинг, тащить защитников внутрь, и открывать пространство широко.

- ВБ высоко и широко, прижимают ФБ Барсы.

- Умные встречные движения между двумя 9-ками.

- ЦБ бомбит в полупространство.



pic.twitter.com/VUxld1GOqp - Fathalli (@FathalliMo) 30 апреля, 2025

Показательно, что Барса ничего не смогла поделать с Дюмфрисом как с Мартином, так и с Иньиго Мартинесом в роли левого защитника. А сейчас у Барселоны еще и ключевой правый отсутствует – Кунде должен был сдерживать активного Димарко или устроить с ним размен моментами, но сломался еще до перерыва. Между тем, Жюль в предыдущих топ-матчах был теневым героем "блаугранас".

Каталонцам повезло, что Димарко прямо сейчас находится в не самой лучшей форме. Вообще-то это настоящая машина. Федерико в текущем сезоне выдает 4,7 кроссов за игру, имея 7 ассистов и 38 созданных моментов. Впрочем, итальянца ограничил не только тонус – он еще и попал под каток Ямаля.

Барселона поставила все на дриблинг "нового Месси". Тот установил вингерский рекорд ЛЧ по количеству касаний к мячу (92) и повторил рекорд по действиям в штрафной (16). Симоне Индзаги признался, что сдерживать вундеркинда приходилось втроем – Димарко страховали Мхитарян и Бастони. Это предоставляло свободу партнерам, благодаря чему и родился первый гол "блаугранас" (Мхитарян отпустил Педри, чтобы выдвинуться на Ямаля).

Словом, фактор Ламина привел к структурному кризису в обороне Интера. Он получил безграничное количество попыток для обыгрышей соперников, а заодно создавал разрывы в центре поля. Теоретически "нерадзурри" мог бы помочь высокий прессинг, но на практике миланцы не пользуются им – коллектив слишком возрастной и разбалансированный по кондициям.

- Incredible footwork from Lamine Yamal. 17. YEARS. OLD. pic.twitter.com/MNM0ERK7JL - VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

Трудно спрогнозировать, что подготовят тренеры на ответный матч. Ханси Флик сделал ставку на максимализацию сильных качеств каталонцев, а Симоне Индзаги решил порвать ее самое слабое место. Это привело к 3:3 в первой встрече – вот только оба коллектива отличаются нестабильностью.

Барселона чередует выдающиеся поединки против топов с крайне натужными победами над аутсайдерами или середняками. Характерной проблемой является высокое количество пропущенных голов – "блаугранас" пропускали три от Боруссии, Интера и Сельты, а еще два получили от Реала. И это только за последние шесть матчей. А еще можно вспомнить кучу моментов Леганеса и того же Дортмунда на Монжуике.

Das hat mehr Ähnlichkeiten zum Köln Guirassy als zum VfB Guirassy pic.twitter.com/qQCwVabNv8 - Daniel (???) (@DannyYoyo98) 9 апреля, 2025

Подопечные Ханси Флика все равно забивают больше, однако такие победы – это игра с огнем. Хотя в определенной степени Барса сознательно идет на нее. Ее высокую линию обороны научились разрывать даже команды с 81 пропущенным голом в Ла Лиге – достаточно забегать за спину по диагонали или из глубины по флангу. Впрочем, вместе с кучей выходов один на один позади Барса получает 300+ офсайдов соперника (никто в Европе не имеет более 150-ти за сезон).

То есть, модель все равно работает. Что наиболее важно, она позволяет эффективно прессинговать, быстро и высоко возвращая контроль над мячом после потерь – а значит Барса быстро перезаряжает свои атаки. Так и рождаются 92 касания Ямаля.

Интер же недавно превратил 3-очковое преимущество на вершине Серии А в 3-очковое отставание. Главной проблемой "нерадзурри" стали топ-матчи – кроме 3:3 с Барсой, команда минимально проиграла Роме и Болонье, а от Милана потерпела разгром (0:3). И это только в апреле. В противостоянии с "россонери" в текущем сезоне вообще нарисовалась 5-матчевая безвыигрышная серия. А еще были 3:3 с Аталантой, ничьи с Наполи, поражения от Юве и тому подобное.

Это изрядно удивляет со статистикой в ЛЧ, где Интер не знает поражений в 15-ти домашках подряд. Причем в текущем розыгрыше турнира "змеи" имеют лучшую оборону – они уступали в счете всего 10 минут и 54 секунды. Да, итальянцам дико повезло с календарем, но в том же противостоянии с Баварией острых моментов было допущено мало – команда получила 40 ударов по собственным воротам, но их средняя острота составляла мизерные 0,09 xG.

Усредненные позиции игроков Интера в ответном матче с Баварией. В глаза бросается компактность и плотность структуры

А еще у них очень сильные стандарты. В поединке с Барселоной "нерадзурри" забили дважды после угловых. Этот факт может сыграть ключевое значение в ответном матче – тем более, что "блаугранас" тяжело даются выезды в Италию. Они победили лишь в 5-ти матчах на Апеннинах из 24-х, а конкретно Интер в гостях удалось одолеть только однажды (при шести попытках).

Кадровая ситуация

Травмированы: Лаутаро Мартинес, Павар (оба под вопросом) – Левандовски (под вопросом), Кунде, Бальде, Касадо, Берналь, Торре

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Интер – Барселона

Интер: Зоммер – Биссек, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Тареми, Тюрам

Барселона: Щенсны – Гарсия, Араухо, Кубарси, Мартинес – де Йонг, Педри – Ямаль, Ольмо, Рафинья – Торрес

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 3,5, проход Барселоны

Первый матч раскрыл все козыри команд, поэтому тренерам придется серьезно поработать. Оба коуча не привыкли глобально менять концепции, но Интер несколько гибче – как в мелких деталях, так и в целом. Миланцы в принципе могут отработать от обороны в низком блоке, а вот футбол Барселоны тотально завязан на эффективности игры впереди. Как с мячом, так и без него.

Хотя на практике "блаугранас" слишком неудобны для Интера, чтобы эффективно отзащищаться в "автобусе". К тому же в таком режиме лучше выпускать Дармиана – но кто решится это сделать после шоу Дюмфриса в первом поединке? Да и уязвимости высокой линии обороны Барселоны выглядят слишком соблазнительно для Интера, которому все равно надо забивать.

Учитывая все факторы, вполне можно надеяться на продолжение вечеринки. Возможно, 3:3 уже и не увидим, но тотал больше 3,5 команды пробить должны. А вот дать прогноз на победителя трудно. Рискнем поставить на проход Барселоны, ведь Интер слишком уж часто проваливал топ-матчи – хотя в целом шансы равны.

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