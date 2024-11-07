Интер в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 победил Арсенал (1:0). Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Единственный и победный гол в этом матче Интер забил в компенсированное время первого тайма. На второй добавленной минуте Чалханоглу выполнил подачу со стандарта, после чего мяч в борьбе между Тареми и Мерино попал в руку испанца, которая была отставлена.

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Арбитр мгновенно указал на 11-метровый, и Хакан хладнокровно реализовал пенальти. 1:0 в пользу Интера!

Отметим, что Александра Зинченко выпустили на поле на 82-й минуте. Он стал катализатором нескольких опасных атак, организовав комбинации на половине соперника. Украинец выиграл оба свои единоборства, совершил 25 касаний мяча и отдал 15 точных передач из 17-ти.