Instat определил лучшего игрока сборной Украины в отборе Евро-2020

Статистический портал Instat сообщила, кто является лучшим игроком сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский является лучшим игроком "сине-желтых" в отборочном цикле Евро-2020, сообщает Команда 1 со ссылкой на Instat.

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Футболист Аталанты получил оценку 331. Также в топ-5 попали Андрей Пятов (315), Евгений Коноплянка (310), Тарас Степаненко (295) и Александр Зинченко (289).

Сегодня, 10 сентября, "сине-желтые" сыграют товарищеский матч против сборной Нигерии. Начало в 21:20.

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