Нервы миниатюрного форварда сдали после ничьей 3:3 в поединке с Сассуоло. На 90-й минуте Инсинье вывел команду вперед, но Манолас умудрился "привезти" пенальти на последних секундах.

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Капитан "партенопейцев" дорогой в раздевалку со всей силы ногой вколотил по рекламному щиту. Также в ярости Лоренцо бросил в адрес партнеров: "Дерьмовая команда!". Дженнаро Гаттузо пришлось успокаивать эмоционального подопечного.

Добавим, что Наполи добыл всего 2 победы в последних 7 турах Серии А. "Партенопейцы" идут на шестой строчке, а в 1/16 Лиги Европы вылетели от Гранады.

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