Инсинье шокирован новым контрактом от Наполи – зарплату капитана хотят урезать на 50%
Аген Винченцо Пизакане поделился подробностями переговоров между своим клиентом Лоренцо Инсинье и Наполи.
"Я слышу, как много журналистов говорят, что Лоренцо отклонил щедрые предложения Наполи. Якобы Де Лаурентис предложил ему максимум, на который был способен.
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Мои отношения с Де Лаурентисом прекрасны, но я должен уточнить, что сейчас контрактное предложение предполагает сокращение заработной платы на 50%. Я агент и должен защищать капитана в любое время. Обычно вы предлагаете больше денег, когда хотите продлить контракт. Просто посмотрите, как относились к игрокам, которых продлили до Лоренцо.
Излишне говорить, что Инсинье был удивлен таким предложением Наполи. Мы всегда на связи с Де Лаурентисом. С Аурелио существует взаимное уважение, но он знает, что предложение нужно увеличивать, а не сокращать. Мы только в начале переговоров, и несколько взбалмошных фанатов называют его наемником. Я ожидаю, что клуб сделает шаг в сторону Инсинье", – приводит слова Пизакане Football Italia.
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