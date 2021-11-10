"Я слышу, как много журналистов говорят, что Лоренцо отклонил щедрые предложения Наполи. Якобы Де Лаурентис предложил ему максимум, на который был способен.

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Мои отношения с Де Лаурентисом прекрасны, но я должен уточнить, что сейчас контрактное предложение предполагает сокращение заработной платы на 50%. Я агент и должен защищать капитана в любое время. Обычно вы предлагаете больше денег, когда хотите продлить контракт. Просто посмотрите, как относились к игрокам, которых продлили до Лоренцо.

Излишне говорить, что Инсинье был удивлен таким предложением Наполи. Мы всегда на связи с Де Лаурентисом. С Аурелио существует взаимное уважение, но он знает, что предложение нужно увеличивать, а не сокращать. Мы только в начале переговоров, и несколько взбалмошных фанатов называют его наемником. Я ожидаю, что клуб сделает шаг в сторону Инсинье", – приводит слова Пизакане Football Italia.

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