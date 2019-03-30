toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Инсинье рискует пропустить оба матча 1/4 финала Лиги Европы против Арсенала

16:56 9 Читати українською
Инсинье рискует пропустить оба матча 1/4 финала Лиги Европы против Арсенала
Лоренцо Инсинье / фото из соцсетей

Нападающий итальянского Наполи Лоренцо Инсинье из-за проблем со здоровьем может не сыграть в 1/4 финала Лиги Европы против лондонского Арсенала.

 

Лидер "партенопейцев" может пропустить оба четвертьфинальных матча из-за повреждения мышцы, сообщает Corriere dello Sport.

Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду

Инсинье получил травму несколько недель назад. Тогда ему пришлось пропустить несколько тренировок, но позже он вернулся к физическим нагрузкам. Однако, теперь у него рецидив и в ближайшие дни форварда ожидает дополнительное обследование. По предварительным оценкам, Инсинье пропустит минимум 3 недели.

В сезоне 2018/19 Лоренцо Инсинье провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил 9 мячей и сделал 6 ассистов.

Теги
Лига Европы Арсенал - Наполи Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
Ювентус
19:00
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук