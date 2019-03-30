Инсинье рискует пропустить оба матча 1/4 финала Лиги Европы против Арсенала

Нападающий итальянского Наполи Лоренцо Инсинье из-за проблем со здоровьем может не сыграть в 1/4 финала Лиги Европы против лондонского Арсенала.

Лидер "партенопейцев" может пропустить оба четвертьфинальных матча из-за повреждения мышцы, сообщает Corriere dello Sport.

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Инсинье получил травму несколько недель назад. Тогда ему пришлось пропустить несколько тренировок, но позже он вернулся к физическим нагрузкам. Однако, теперь у него рецидив и в ближайшие дни форварда ожидает дополнительное обследование. По предварительным оценкам, Инсинье пропустит минимум 3 недели.

В сезоне 2018/19 Лоренцо Инсинье провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил 9 мячей и сделал 6 ассистов.