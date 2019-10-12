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Инсинье рассказал о сложностях в отношениях с Анчелотти

12:27 52 Читати українською
Инсинье рассказал о сложностях в отношениях с Анчелотти
Инсинье и Анчелотти / Getty Images

Форвард Наполи Лоренцо Инсинье поделился мнением о работе под руководством Карло Анчелотти.

"Мои отношения с Анчелотти немного странные, у нас иногда бывают небольшие конфликты, но это все из-за наших характеров.

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Карло – выдающийся тренер, и я действительно надеюсь выиграть что-нибудь под его руководством. За два года тренировок было разное: я опаздывал, раздражался, иногда я отвечал грубо на его замечания, но это инциденты, которые заканчивались на месте.

Конечно, я могу и пошутить с ним. Он никогда не заставлял меня играть на позиции, которая меня не устраивала", – сказал Инсинье в комментарии Rai Sport.

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К слову, после 7-ми туров Серии А Наполи находится на 4-м месте, имея в активе 13 очков.

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Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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