Лоренцо Инсинье решил напугать Чиро Иммобиле, с которым в свое время вместе поиграл в Пескаре.

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Миниатюрный вингер стал на четыре "лапы" и притаился за дверью. Из комнаты как раз выходил Иммобиле, не ожидавший такого подвоха. Инсинье выдал пронзительный звук, от которого форвард Лацио вздрогнул.

Добавим, что уже завтра (26 июня) итальянцам будет не до шуток – в 22:00 начнется матч 1/8 финала против Австрии.

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