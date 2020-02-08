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Инсинье назвал единственного игрока, который превосходит Месси – это не Роналду

17:14 112 Читати українською
Инсинье назвал единственного игрока, который превосходит Месси – это не Роналду
Лоренцо Инсинье / PA

Форвард Наполи Лоренцо Инсинье поделился мнением относительно игры звезды Барселоны Лионеля Месси.

"Месси обладает такими качествами, которых нет ни у кого. Он единственный, кому можно позавидовать. Обожаю его как игрока и как человека.

Месси принял решение относительно своего будущего в Барселоне, – Sky Sports

Он не выставляет личную жизнь напоказ. Он очень сдержанный, и это многое говорит о Месси. Он – чемпион на поле и за его пределами. Лучше Месси – только Марадона", – приводит слова Инсинье Sky Sport Italia.

К слову, в текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 17 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 8-ю ассистами.

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Теги
Италия Лионель Месси Лионель Месси Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье Диего Марадона Диего Марадона
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