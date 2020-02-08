Инсинье назвал единственного игрока, который превосходит Месси – это не Роналду

Украина — 18:02 4
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Шахтер вырвал победу над Олимпией – Патрик и Коноплянка красивыми голами спасли матч
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Малиновский забил гол на выезде и стал героем в Серии А – Аталанта сняла 27-летнее проклятие благодаря творению украинцаИталия — 17:57 189
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Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме ЦиганковуУкраина — 15:00 2824
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Золоті 70-ті: Динамо у пазурах КДБ, футбольна любов Сальвадора Далі і ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 14:00 431
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Динамо официально объявило о переходе БенитоУкраина — 7 фев 1265