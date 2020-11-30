Еще перед матчем капитан неаполитанцев возложил цветы перед трибуной, на которой размещен экран с изображением Диего Марадоны.

Стадион Наполи официально переименуют в честь Диего Марадоны

Перед матчем Инсинье держал специальную футболку с 10-м номером и фамилией аргентинца. А после того, как Лоренцо ударом со штрафного открыл счет в поединке, снова попозировал с футболкой Марадоны.

Отметим, что Наполи уничтожил Рому (4:0) в матче 9-го тура Серии А и обогнал римлян в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям – команды расположились на 5 и 6 местах соответственно.

Наполи разгромил Рому и прервал 7-матчевую беспроигрышную серию "волков" в Серии А