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Инсинье должен разобраться со своими проблемами вместо споров с Анчелотти, – Де Лаурентис

15:45 36 Читати українською
Инсинье должен разобраться со своими проблемами вместо споров с Анчелотти, – Де Лаурентис
Аурелио Де Лаурентис и Лоренцо Инсинье/ CalcioNapoli24

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал поведение звезды неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

"Я не понимаю, почему Инсинье не совсем счастлив в Неаполе. Он отличный игрок, но если он думает, что его приключение с Наполи закончилось, то он должен объяснить это, чтобы избежать недоразумений.

Инсинье рассказал о сложностях в отношениях с Анчелотти

Инсинье из тех игроков, у которых никогда не было хороших отношений с тренерами, и я никогда не понимал причины этого. Я люблю его, но если у него есть какие-то проблемы, то только он сам может их решить. Я буду защищать Лоренцо, но он должен понимать, что команда состоит из 25 игроков, и нам нужен каждый. Было бы лучше, если бы он дал нам знать, как он поступит, когда вырастет.

Если Анчелотти решил не ставить Инсинье, то Лоренцо должна прекратить дурачиться и дерзить", – заявил Де Лаурентис в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Ранее сообщалось, что отношения между Лоренцо Инсинье и главным тренером Наполи Карло Анчелотти в последнее время стали напряженными. Хавбек не попал в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против Генка (0:0).

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Теги
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