Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и Ливерпуля Пол Инс объяснил, почему ему не всегда нравится игра Джесси Лингарда и Джейдона Санчо.

"Я понимаю, что Санчо еще учится, он до сих пор очень молод. Но это не FIFA, здесь дело не в том, чтобы идти в обводку и пытаться обойти двух, трех, четырех соперников или делать мелкие трюки.

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Да, приятно, когда получается что-то такое, но такие, как Санчо и Лингард, перегибают. Надо просто играть в настоящий футбол", – цитирует Инса Daily Mail со ссылкой на The United Stand.

К слову, Джейдон Санчо только летом присоединился к МЮ, но уже провел 7 матчей (0 результативных действий). В активе Джесси Лингарда 5 поединков и 2 гола.

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