Главный тренер турецкого Эюпспора Арда Туран может продолжить свою карьеру на Родине.

38-летним специалистом заинтересовался клуб из турецкой Суперлиги, сообщает журналист Эртан Сузгун. Ранее сообщалось, что руководство Шахтера хотело пригласить Арду Турана на должность главного тренера, а представители клуба даже вели с ним переговоры в Лондоне.

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Туран начал свою тренерскую карьеру в 2023 году, возглавив Эюпспор. Во главе клуба экс-игрок Барселоны и Атлетико стал чемпионом Первой лиги Турции. Сейчас клуб под руководством молодого наставника занимает 6-е место в турнирной таблице Суперлиги. Расстояние команды от зоны еврокубков составляет 5 очков.

К слову, пока Шахтер занимает третье место в украинской Премьер-лиге, в активе команды 57 набранных баллов после 27-ми туров чемпионата.

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