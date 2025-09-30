– Как прожил ваш муж последние несколько месяцев?

– С достоинством и уверенностью в своих силах. Я всегда в него верю. Его дисциплина обязательно принесет плоды.

– Вы говорили об этом дома?

– Мы часто об этом говорили. Я думаю, самое главное – это ваш настрой. С правильным настроем можно достичь того, что кажется чудом, даже когда весь мир против вас. Этот сложный период для Артема – доказательство: сколько бы целей ты не достиг, иногда приходится начинать с нуля, проявлять характер и стойкость, доказывать, кто ты есть на самом деле. И я уверен, у него все получится.

– Как вы воспринимаете войну, наблюдая за ней из Рима?

– Это тяжело. Другого слова не подобрать, чтобы описать то, что мы переживаем. Каждое утро начинается с новостей и сообщений от наших семей. Даже ночь перед последним матчем сборной Украины была тяжелой: наши близкие попали под страшные бомбежки в Киеве. Каждый раз мы благодарим Бога за то, что живы и невредимы. Это постоянное давление не может не влиять на нас, нашу жизнь и наше восприятие мира, – цитирует Юлию Довбик La Repubblica.

