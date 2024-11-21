"Иногда не могу себя контролировать": Гвардиола – о крике на игроков Манчестер Сити в раздевалке
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не гордится чрезмерной эмоциональностью.
"Горожане" представили тизер документального фильма “Together: 4-In-A-Row” о четвертом подряд титуле АПЛ.
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В фильме показаны моменты во время матчей против Ноттингем Форест (2:0) и Кристал Пэлас (2:2), когда Родри получил красную карточку, а Фил Фоден нарушил правила, после чего в ворота "горожан" назначили пенальти. После этого Гвардиола накричал на футболистов в раздевалке.
"Я не испытываю особой гордости, когда злюсь после матчей и не могу передать свои эмоции игрокам. Я человек и делаю ошибки, но мне это не нравится.
В тот момент, когда моя команда осталась в меньшинстве, а затем получила необязательный пенальти, я иногда тоже не могу себя контролировать", – цитирует Гвардиолу Goal.
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