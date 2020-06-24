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"Иногда не хочется выходить на поле": звезда Барселоны – о матчах без зрителей

06:00 - Читати українською
"Иногда не хочется выходить на поле": звезда Барселоны – о матчах без зрителей
Артуро Видаль / фото: Барселона

Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль поделился мнением о проведении матчей чемпионата Испании при пустых трибунах.

"Это все странно и сложно, от подготовки к матчу до фиксированных протоколов. Ранее этого нельзя было представить. Болельщики дают нам эмоции, которых мы не получаем сейчас, даже когда приезжаем на стадион. Атмосфера полностью изменилась.

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Очень сложно сконцентрироваться, когда болельщики не мотивируют, иногда даже не хочется выходить на поле. Футбол – это про атмосферу, которую создают фанаты", – цитирует Видаля Radio Cooperativa.

Напомним, Барселона провела уже три матча после рестарта сезона (две победы и ничья). Сейчас каталонцы уступают Реалу, который возглавляет турнирную таблицу, лишь по дополнительным показателям – у обеих команд по 65 очков.

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Теги
Барселона Барселона Испания Артуро Артуро Видаль
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